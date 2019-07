Aprehenden a Eduardo Mérida y emiten orden de detención contra Lucio Gómez

El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión del alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida y contra 10 ex funcionarios municipales, entre ellos el diputado Lucio Gómez, quien fue acusado recientemente de interferir en las actuaciones políticas del municipio.

Las órdenes de aprehensión son para: Lucio Gómez (diputado), Eduardo Mérida (Alcalde suspendido), Israel Aleluya (cobrador de coimas y contratista), Osman Ponce (jefe de Personal de Salud), Henry Crespo (jefe de Transportes), Noé Baspineiro (director de Educación gestión de Mérida), Nedenka Mercado (secretaria de Grover Corrales exsecretario general), Florens Amado (exsecretario Finanzas gestión de Jayta), Gerson Escalera (jefe de Personal gestión de Jayta) y Ronald Carvallo (empresario).

“La investigación se sustenta en declaraciones de testigos, entre ellos el ex secretario general en la gestión de Zacarías Jayta (FVP), Jesús Saldívar”, indicó la fiscal Faridy Arnez.

El caso audios de corrupción I tiene su origen en la entrega anónima de CD's con conversaciones de ex funcionarios y la esposa del munícipe sobre el pedido de coimas a las empresas que se iban adjudicar el desayuno escolar.

Al ser conducido a la fiscalía edificio Abugoch Mérida calificó su aprehensión como una revancha por haber denunciado en enero al ex alcalde suplente Zacarías Jayta (FVP aliado del MAS) y al ex presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga (MAS). “Por el mismo caso me vuelven a aprender, el desayuno escolar. Es una persecución”, reclamó.