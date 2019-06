Quillacollo tiene un nuevo alcalde suplente “del suplente”

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El Concejo Municipal de Quillacollo abrogó la resolución 18/19 por la que Antonio Montaño fue designado como alcalde suplente temporal Quillacollo, con la medida el cargo ejecutivo quedó vacío.

Los voceros del Órgano Deliberante anunciaron que la sesión iniciada esta mañana se reanudó en la tarde para la elección de un nuevo alcalde. El concejo municipal eligió a Willy López del Frente Para la Victoria (FPV), como el nuevo alcalde suplente de Quillacollo y sucesor de Antonio Montaño.

Montaño reemplazó a Zacarias Jayta el 1 de febrero pasado, con este nuevo cambio es el cuarto alcalde suplente temporal, desde la crisis que comenzó en junio del 2018 con la suspensión de Eduardo Mérida.

“En este momento continúo siendo el alcalde, no se me ha notificado con la resolución que abroga mi nombramiento (…) Voy asumir defensa en la vía legal sobre todo lo que está sucediendo, no podemos permitir el ‘pasanaku’ de alcaldes”, indicó Montaño.

Indicó que presentará un recurso de reconsideración ante el ente legislativo e iniciará un proceso en la vía penal, justificó la baja ejecución presupuestaria del 12% a procesos burocráticos, cuestionó que el concejo no haya recurrido a un informe técnico y legal para sustentar su retiro.