Caso Editorial: Ratifican denuncia por daño económico de Bs 109 mil

El gerente de la Editorial del Estado, César Rojas, ratificó el lunes ante la Fiscalía el daño económico de 109 mil bolivianos al Estado por corrupción interna de esa dependencia estatal, y denunció que la exgerente Amanda Dávila amenazó, desde el anonimato, por la auditoría que se efectúa a esa institución.



"En calidad de denunciante me apersoné ante el Ministerio Público a ratificar con mi declaración informativa la denuncia contra el exgerente de la Editorial del Estado, sobre quien pesa varios cargos penales", dijo Rojas.



Manifestó que en ese caso son investigadas cuatro personas por los presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado, uso indebido de influencias, daño económico al Estado y otros tipos penales.



La producción de material impreso para la campaña electoral del expresidente Evo Morales ocasionó un daño económico al Estado de al menos 109 mil bolivianos hasta la fecha, dijo el actual Gerente de la Editorial.



A su juicio, el daño económico se irá incrementando, porque hay nuevos indicios, por ejemplo, se encontró en el Ministerio de Educación libros y facturas que certifican que con recursos de esa dependencia del Estado se pagó la impresión de material para la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Por tanto, consideró que a la investigación debe ampliarse al exministro de Educación, Alberto Aguilar, y a la hija de Morales, Eva Liz Morales, por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado.



Señaló además, que el Ministerio Público debe citar a declarar a Eva Liz, porque está implicada en la impresión de material para la campaña electoral en la Editorial del Estado.



Denunció que Dávila hace dos semanas llamó a la auditora de la Editorial y la amenazó, le dijo "mucho cuidado con lo que vayan a emitir los informes, porque volveré".



Lo que se conoce hasta el momento, es que Dávila no está en el país, porque no cobró ni su aguinaldo, y por imágenes en medios escritos se sabe que está en Argentina, afirmó.

Fuente: ABI