Cepillín pide ayuda desesperada para encontrar a su hija

Por favor ayuda Catalina Dorado Gutiérrez está desaparecida. Ella vive en Guadalajara, cursa la carrera de Lic en Animación Digital en ITESM campus Guadalajara y vivía en la residencia del campus. Tiene 22 años, mide 1.72 m, tez clara, cabello teñido rubio, ojos café claro usa lentes. 449 4555529 Rosina Gutiérrez

