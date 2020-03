Cerca mil millones de personas bajo cuarentena en el mundo

Mundo Mundo

Cerca de mil millones de personas pasarán este fin de semana confinadas por el coronavirus que ya se ha cobrado más de 11400 vidas en el mundo y hace tambalearse la economía del planeta.

La pandemia ha cambiado completamente las vidas en todo el planeta, restringiendo el movimiento, cerrando escuelas y obligando a millones a trabajar desde casa.

Desde Los Angeles a Madrid, pasando de París a Israel, la pandemia, surgida en diciembre en China, ha dado un vuelco completo a la vida del planeta.

Los países tratan de frenar la fuerza contagiosa de la Covid-19 con restricciones drásticas a los movimientos de poblaciones enteras, el cierre de escuelas, fábricas y negocios, e imponiendo el teletrabajo.

Esto ha supuesto también la pérdida de la fuente de ingresos para muchas personas.

En total, la epidemia ya ha provocado 11942 muertos en el mundo y 289948 personas infectadas, según "The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)".

Italia es ya el país con mayor número de fallecidos, con 4032 muertos. El coronavirus se cobró la vida de 627 personas en 24 horas en Italia, según las autoridades, el peor dato desde el inicio de la crisis. El índice de mortalidad en el país es del 8.6% de los casos confirmados.

Este sábado se cumple un mes de la muerte del primer italiano por el nuevo coronavirus, un albañil retirado de 78 años que falleció en Padua. Sin embargo, para el país parece que ha pasado una eternidad.

Italia fue el primer país del Viejo Continente que ordenó el confinamiento de toda la población hace más de 10 días y este fin de semana sigue reforzando sus medidas antes los estragos de la pandemia.

Todos los parques, espacios verdes y jardines públicos están cerrados al público este fin de semana, en espera de otras medidas para convencer a los italianos de quedarse en casa.

En número de víctimas mortales, a Italia y China (3255) le siguen Irán (1556), España (1326), Francia (450) y Estados Unidos (260).

En total, más de 900 millones de personas en cerca de 35 países están afectadas por las restricciones de movimiento. De ellas, unos 600 millones en 22 países tienen orden de confinamiento obligatorio, como en Francia, España o Italia, donde se imponen multas a los que desobedecen.

En algunos países se han decretado toque de queda y en otras cuarentenas más o menos estrictas como en las principales ciudades de Azerbaiyán o Kazajastán, o a recomendaciones de no salir a la calle, como en Irán.

Galería de fotos



'No son invencibles'

En Estados Unidos, California, el Estado de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Pensilvania y Nevada han decretado la suspensión de todas las actividades no esenciales, pese a que el confinamiento total del país ha sido descartado por el presidente Donald Trump por el momento.

Las tres grandes ciudades del país, Nueva York, Los Ángeles y Chicago están en cuarentena y cerca de 100 millones de personas encerradas en sus casas

"Estamos todos en cuarentena", resumió el viernes Andrew Cuomo, el gobernador del Estado de Nueva York, al anunciar la "medida más radical que podemos tomar".

Por tercer día consecutivo, China continental, la cuna del coronavirus que surgió en diciembre, no registró ningún nuevo contagio, lo que supone un rayo de "esperanza para el resto del mundo", según la OMS.

Aunque las personas mayores y aquellas con patologías previas han sido las más afectadas hasta ahora, el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió a los jóvenes que "no son invencibles".