Chancao de pollo IMBA! (Recuerda que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales) Insumos: • 1 pollo IMBA • 1 kg papa • Pasta de aji amarillo • 1 kg cebolla • ½ kg tomate • Cebolla verde • 2 zanahorias • 1 pimenton verde • Sal • Ajo • Comino • Palillo • Aceite Preparación: Poner el pollo a hervir con sal, pimienta, pimenton, la cebolla verde, la zanahoria entera y unos dientes de ajo. Sofreír cebolla y ajo (brunoise), agregamos la pasta de aji, sazonamos con sal, dejamos cocer y agregamos caldo de pollo IMBA (tiene que quedar cremoso). Hervir las papas. Picar el tomate y otro poco de cebolla para una sarza.

