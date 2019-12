Charlize Theron confesó que interpretar a Megyn Kelly “le fue incómodo”

El tener que interpretar a una persona real, que sigue viva y cuya historia es muy reciente, es una tarea que pocos se atreverían a llevar a cabo, sin embargo, Charlize Theron tomó la decisión de contar la historia de la controversial periodista Megyn Kelly. En la película “Bombshell”, la actriz no solamente encarnó a la periodista, sino que fungió como una de las productoras del proyecto.

Según Theron, ella sabía que los casos de acoso sexual son uno de los temas más difíciles para llevar a la pantalla plateada.

“Definitivamente fue incómodo. De una manera extraña, el juicio que recibe de mucha gente, lo sentí un poco sobre mí. Pero hasta cuatro semanas después de comenzar a filmar, todavía estaba lidiando con quién era ella como persona, y no fue hasta que realmente me concentré en ese año y medio de la historia que realmente pude defenderla” explicó la actriz.

La actriz sudafricana confesó que “hay cosas que ella (Megyn Kelly) dijo con las que definitivamente" tuvo problemas, "pero eso no invalida lo que siento por su lucha. El evitar todas esas cosas para sacar un arco emocional de su personaje, simplemente no quería ser parte de eso. Por cierto, si se tratara de una película sobre mí, (que espero que nadie la haga), estaría llena de fallas y errores, y no quisiera que alguien me quite esas cosas. Realmente creo que lo que ella y esas mujeres pasaron fue un desastre, a pesar de que trabajan para una cadena con la que tengo problemas”, detalló a la publicación.