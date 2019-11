Chávez: “Quieren jugar  y casi no podemos pasar ni en bicicleta”

Súper Deportivo.- Cristian Manuel Chávez, mediocampista de Wilstermann, relató los inconvenientes que atraviesa junto a sus compañeros diariamente para reunirse y entrenar con la esperanza de reanudar presentaciones en el marco del torneo profesional.

“Algunos quieren jugar y casi no podemos pasar ni en bicicleta. No sabes con que bloqueo te vas a encontrar, a veces alguna gente nos saluda y deja pasar, pero hay alguna que no deja pasar ni bicicletas. A algunos chicos los putean (regañan) porque hay gente nerviosa. Mi familia no está en el país y tiene miedo de llegar por lo que pasa en el país”, relató Chávez. .

La postura de los rojos del valle es poner fin al certamen, respetando su liderato para repartir premios internacionales; mientras clubes como The Strongest difieren con esta postura y piden respetar la tabla acumulada.

El Consejo Superior de la División Profesional, programado para la siguiente semana, según informó el presidente federativo César Salinas, decidirá si se cumplirá con las fechas restantes del campeonato o no.

Periodista .- Ángela Apaza