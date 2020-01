City deberá conformarse con pelear segundo puesto por 'extraordinaria' campaña Liverpool: Guardiola

20 ene (Reuters) - Manchester City tendrá que conformarse con pelear por el segundo puesto de la Liga Premier y enfocarse en las otras competencias debido a que el líder Liverpool está muy lejos en las posiciones, dijo el lunes el entrenador Pep Guardiola.

El City, campeón defensor en la Premier, está a 16 puntos del Liverpool, que tiene un juego pendiente, y Guardiola dijo que no podía permitirse el lujo de distraerse por el equipo de Jürgen Klopp, que podría firmar la mejor campaña en la historia de la Liga Premier.

"No podemos negar que el Liverpool es extraordinario en términos de fútbol y resultados", dijo Guardiola a periodistas. "Todos los días vivo casi 24 horas pensando en lo que estamos haciendo y en lo que podemos hacer mejor para que no me distraigan otros equipos y ligas".

"(Nuestro objetivo es) terminar en segundo lugar, mejorar cada día pensando en los partidos de eliminación directa en las otras competiciones que tenemos. Siempre debe haber algo emocionante para seguir adelante y mejorar".

