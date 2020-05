Cochabamba podría presentar “un efecto iceberg”

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, explicó que el fenómeno “iceberg” a nivel epidemiológico se refiere a la porción de la enfermedad que permanece sin ser registrada o detectada, a pesar de los esfuerzos de diagnóstico del médico y los procedimientos comunitarios de vigilancia de la salud.

“Nosotros tenemos un número pequeño de casos que estamos detectando, sin embargo los que no están detectando es mucho mayor. ¿A qué se debe esto? Primero que las personas no acuden al establecimiento de salud, por el tema del estigma social. El segundo problema es que no se está haciendo una buena cobertura de la toma de muestras y rastrillaje de pacientes”, dijo Mamani.