Colombia alista plan para impulsar exportaciones no minero energéticas

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 31 ene (Reuters) - Colombia lanzará en febrero un plan de choque para aumentar sus exportaciones diferentes a las minero energéticas a más de 27.000 millones de dólares anuales en 2022, a fin de ampliar su oferta de productos y reducir el alto déficit en la balanza comercial, anunció el ministro de Comercio, Industria y Turismo.

En las últimas décadas la cuarta economía de América Latina no ha logrado diversificar suficientemente su oferta exportable por sobrecostos del transporte de carga en una infraestructura vial en proceso de modernización, los altos costos de los fletes y de la energía, así como por dificultades logísticas que limitan la productividad.

El país sudamericano vio caer el valor de sus exportaciones a alrededor de 40.000 millones de dólares el año pasado desde un récord de 60.000 millones de dólares en 2012, en medio de una alta dependencia de las ventas de petróleo, hidrocarburos y carbón, periodo en el que los precios se derrumbaron.

Bajo ese panorama, el Gobierno lanzará el programa "Colombia Exporta Más", enfocado en el sector de la construcción, la industria química y farmacéutica, metalmecánica, alimentos procesados, agroindustria y en producción de autos, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, en una entrevista con Reuters.

"El 18 de febrero lanzaremos este programa que tiene estrategias de corto, mediano y largo plazo para motivar el desarrollo de la exportación en nuestro país", afirmó.

"Nuestro compromiso en este caso particular es con esa exportación no minero energética, que incluye servicios, sectores de industria y de agro, nuestra meta es llegar a 27.000 millones de dólares en estos dos sectores en particular".

El programa incluirá acompañamiento al sector empresarial para abrir nuevos mercados, elevar la productividad en sectores industriales claves y acompañamiento de financiación.

ELEVADO DÉFICIT COMERCIAL

El déficit comercial de Colombia se disparó un 59,1% a 10.283,6 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado en comparación con el mismo periodo de 2018, debido a una caída de un 6,2% de las exportaciones y un aumento de 3,4% de las importaciones, favorecidas por unos alivios impositivos para los bienes de capital promovidos por el Gobierno.

Ese desbalance ha llevado a un repunte en el déficit en la cuenta corriente del país, que habría acumulado un 4,5% del PIB el año pasado, uno de los más altos de la región y considerado como una de las principales vulnerabilidades del país.

"El esfuerzo es para lograr que esos productos no mineroenergéticos y los servicios crezcan de forma significativa para enfrentar esa realidad de déficit comercial", explicó Restrepo.

Sin embargo, el funcionario admitió la necesidad de elevar la producción minero energética y que los precios de los commodities suban debido a que continuarán representando la mayoría de la generación de divisas del país, que actualmente ronda el 56% del valor total de las exportaciones.

"El acuerdo de Fase 1 al que han llegado los Estados Unidos y China puede empezar a enviar unas señales positivas al mercado internacional, porque de allí dependerá en buena medida la demanda de muchos de esos productos minero energéticos y los precios internacionales de los commodities", dijo Restrepo.

Además, el ministro proyectó que la industria del turismo representará ingresos superiores a los 7.000 millones de dólares este año, desde 6.800 millones en 2019, cuando casi 4,5 millones de extranjeros visitaron el país, la tasa de ocupación más alta en los últimos 15 años.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)