Compran bananas y un escorpión les llega junto con el paquete

Cuando compras frutas o verduras, esperas siempre una demás de regalo, pero no un escorpión y peor aún vivo, esto fue lo que pasó con una pareja en Gran Bretaña cuando fueron a comprar bananas, y al regresar a su casa se llevaron el susto de sus vidas.

Al principio la pareja pensó que el insecto estaba muerto, pero al guardar las compras, notaron que el escorpión salió corriendo por la cocina. El escorpión se encontraba escondido entre las bananas que habían comprado en una frutería de la zona.foto

Matt Fry y Monika Vasyl estaban vaciando las bolsas de las compras cuando descubrieron el escorpión entre las bananas. Fry aseguró que logró atraparlo en un frasco antes de que pudiera hacerle daño a alguien.

“Me di cuenta de que era un escorpión de inmediato y estaba un poco asustado, pero al principio no se movía, así que pensé que tal vez había muerto. A Monika realmente no le gustó, así que lo puse en un frasco, le hice un poco de espacio libre en la habitación y le di algo de comida por si acaso”, aseguró Fry.

Además, le pusieron un nombre, Simón El Escorpión, y estaban planeando mantenerlo hasta que saliera disparado por el suelo. Pero al final decidieron que no lo querían como mascota. Tras la aventura vivida con este animal, lograron identificar que se trataba de un escorpión de corteza de Florida, y que una de sus picaduras puede ser mortal.

“Los escorpiones de la corteza pueden crecer hasta 15 centímetros, pero afortunadamente este era pequeño. Sus picaduras pueden causar un paro cardíaco e incluso la muerte, por lo que es bueno que Matt lo haya traído a nuestras instalaciones”, expresó Mandy Farrance, una trabajadora de la organización conservacionista Surrey and Hampshire Reptile Rescue.