Comprueban que la hidroxicloroquina no protege contra el Covid-19

Un nuevo estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine, concluye que la hidroxicloroquina, el medicamento para el tratamiento de la malaria no protege contra la Covid-19.

Radha Rajasingham, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minesota (EE UU), explicó que para calificar a los 821 participantes debían haber tenido contacto pocos días antes con un paciente afectado por la Covid-19, pero no debían tener síntomas de la enfermedad.

Los "contactos" se definieron como el haber estado a menos de dos metros de una persona enferma durante más de 10 minutos, sin que el paciente o el visitante usaran una mascarilla o una pantalla facial protectora.

A los voluntarios se les dio una dosis de hidroxicloroquina durante cinco días o un placebo.

Según el estudio, 107 de los participantes desarrollaron la enfermedad, 49 de ellos en el grupo que recibió el medicamento y 58 en el grupo al cual se le administró un placebo. Esto representa una reducción del 2,4% en el riesgo de desarrollar la Covid-19, lo cual no es estadísticamente significativo.

"Tampoco es clínicamente significativo", señaló Rajasingham.