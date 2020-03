CONADE pide a los candidatos que se retiren si no tienen posibilidad de ganar las elecciones

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, pidió hoy a los candidatos no dispersar el voto y que los postulantes a la presidencia que no tengan posibilidades de ganar, se retiren voluntariamente de la contienda electoral nacional.



"El Conade vuelve a ratificar la necesidad de que varias candidaturas se retiren de manera inmediata de la contienda electoral (...), exigimos de una vez que den un paso al costado las candidaturas que no tienen opciones electorales", dijo a los periodistas.



Según las últimas encuestas, para las elecciones de los ocho partidos políticos en carrera, sólo tres pasan del 15% de apoyo en intención de voto; el resto no llega ni al 10%.



El representante del Conade exigió que haya una "propuesta unificada" de las organizaciones políticas, para evitar la dispersión del voto.



"Hay una peligrosa dispersión, únicamente van a lograr pequeñas bancadas parlamentarias (...), exigimos que haya una propuesta unificada en base a una propuesta que se le consulte a la población", sostuvo.