Conmovedor: niña de color le pregunta a un policía si le iba a disparar

Un joven padre de 29 años, identificado como Simeon Bartee, asistió esta semana a una marcha en nombre de George Floyd con su esposa, Sion, y su hija Simone. No obstante, en algún momento la pequeña comenzó a llorar, ya que se asustó al ver la gran cantidad de policías que patrullaban el área.

Uno de los policías se percató y se acercó a Simone, quien le preguntó si ella y su familia podían protestar y si los oficiales iban a dispararlos.

"Estamos aquí para protegerte", respondió el agente no identificado tras abrazar a la niña. "No estamos aquí para lastimarte en absoluto. ¿Vale? Puedes protestar, puedes marchar, puedes hacer lo que quieras. Simplemente no rompas nada".

Las imágenes rápidamente se viralizaron y ya cuentan con más de 88.400 'me gusta' y más de 26.500 retuits.

"Solo quiero agradecerle al agente por darme una perspectiva diferente sobre cómo son los policías, los buenos policías", dijo Bartee.