Conoce al animalito que esta causando furor en redes

Esta historia trata de un simpático cachorro de origen vietnamita que fue bautizado como Dúi, que significa mapache. Pero tiene unas características físicas muy especiales, sus orejas son puntiagudas y su pelaje a primera vista cuesta diferenciar si se trata de un perro o un gato. Y quizás por ese misterio es que este animalito se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, alcanzando los 87,000 seguidores.

Pero si se lo mira más detenidamente se puede notar que Dúi es un perro, aunque de una raza indescifrable, que habita en Hanoi, Vietnam, y vive con otros canes y sus dueños, Hai y Tuan.

El diminuto animal, de apenas tres meses de vida, que también puede pasar por peluche gracias a su acolchado pelaje y ojos desorbitados, es además muy vivaz y se la pasa corriendo y jugando, ignorando por completo que se ha convertido en una estrella de Internet.

Mientras tantos, los usuarios que comentan en su cuenta de Facebook, luego de haber pasado la fase de adivinar su especie, pugnan por acertar cuál es la raza de este adorable perro, y también quieren saber si hay otros similares como para comprar o encargar.

Tôi lạc quan giữa đám đông,nhưng một mình tôi cũng thế 😔😔 Bản Dúi https://www.facebook.com/groups/239390653753419/?ref=share Posted by Gấu Mèo Bắc Mỹ on Wednesday, February 26, 2020

Tal fue la insistencia de tantos seguidores del perrito en preguntar por su origen que sus dueños salieron a responder en un post de Facebook.

“Dúi es sólo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genética, no de la raza del perro Hmong Cõc (como muchos sugirieron). No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder”, escribieron en un la red social Hai y Tuan, un poco cansados y demostrando tener pocas pulgas, menos aún que su querida mascota.