Perro espera ocho horas a su dueña fuera del trabajo

Aunque suene increíble, un perro de cuatro años de edad, se postra ocho horas, todos los días, frente a un centro comercial en Rusia a la espera de que su propietaria Svetlana termine su jornada laboral para después regresar los dos juntos a su casa.

Vestido con un suéter azul, el husky ha sido visto hace unas semanas cerca de un establecimiento ruso y junto a él hay un letrero que explica. “No fue abandonado, no está hambriento y no tiene frío“.

De acuerdo con la ama del perro, hace poco se mudaron a un apartamento y no puede dejarlo ahí porque teme que ladre o aúlle e incomode a los vecinos, lo que provocaría que los echaran del lugar, así que decidió llevarlo al trabajo y el can no ha causado ningún problema.

Svetlana no deja solo a su mascota todo el tiempo, cada hora, se toma diez minutos para acompañar a su mascota y verificar que se encuentre bien. A la hora del almuerzo, comen juntos y luego dan una corta caminata.

El animal de compañía se queda sin correa y para que la gente no se angustie por verlo en el lugar, la mujer decidió dejar la nota que tanto ha llamado la atención y se ha viralizado en redes sociales.

La gente que pasa por el centro comercial se ha conmovido con esta mascota, que recuerda la historia de Hachiko, el perro que esperó hasta su muerte a su dueño en una estación de tren.