La entidad donde el menor dejó a su mascota, indicó que éste también había puesto un peluche y una carta en la caja donde lo dejó, en la que explicaba por qué entregaba a su perro.

“Me llamo Andrés y tengo 12 años, entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes, a escondidas de mi papá, porque él pensaba venderlo, pero lo maltrata y lo patea. Una vez lo pateó tan duro que le lastimó su colita. Espero que puedan ayudarlo y lo cuiden. Le dejo un peluche para que no me olvide" comentó el niño en la nota.

De acuerdo con una publicación más reciente de la entidad, al perro lo llamaron René y este aún permanece en el refugio, a donde han llegado más de 300 solicitudes para adoptarlo. El animal será entregado a la familia correcta que lo quiera y cuide de él como su pequeño dueño lo hacía.