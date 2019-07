Conoce la última ocurrencias de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic siempre da que hablar. Si no lo hace en la cancha, te sorprende con las declaraciones más inesperadas:

“Normalmente no vuelvo a los clubes en los que he jugado, pero puede que, cuando termine mi carrera, me convierta en directivo en el Ajax. Haría mejor trabajo que los que están ahora”, soltó el delantero sueco con una sonrisa pícara en el periódico holandés De Telegraaf.

Si hace unos días realizaba el reto viral de desenroscar el tapón de una botella con una patada acompañada de un giro de 360 grados, ahora vuelve a ser protagonista por unas palabras sobre el Ajax.

Pese a estas palabras, el atacante de 37 años sigue admirando al conjunto de Ámsterdam. “El Ajax es todavía mi equipo en Holanda y estoy orgulloso de formar parte de su historia, sobre todo tras ver su desempeño en Europa. Hicieron algo que nadie esperaba y ver la manera en la que producen jugadores es maravilloso”, confesó.

Más allá de sus bromas o acciones improvisadas es querido, admirado y respetado y se mueve al son de una disciplina rígida y bien marcada, lo que lo hace un jugador 100 puntos.