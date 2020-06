Conor McGregor anuncia que se retira de la UFC

El irlandés Conor McGregor anunció en sus redes sociales que se retira y dejará las artes marciales mixtas, algo que ya había hecho en dos ocasiones anteriores, en 2016 y en 2019.

McGregor, de 31 años, hizo su debut en MMA en 2008. El irlandés fue el campeón de peso pluma de UFC en 2015 y luego fue campeón de peso ligero un año después, convirtiéndose en el primer luchador de UFC en sostener dos cinturones al mismo tiempo.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ