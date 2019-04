Conos cupcakes sorpresa 🥳🤩 Insumos: 2 tzs mantequilla 5 tzs harina leudante 2 huevos 2 tzs azúcar 2 tzs leche 2 cdas vainilla 4 cdas polvo de hornear 1 tz confeti de colores 2 tz crema de leche 2 tz chocolates de colores (chubbies) 18 conitos de helado Preparación: Primero batimos la mantequilla con el azúcar hasta lograr una crema lisa, agregar los huevos uno a uno. Agregar los secos alternados con los líquidos hasta terminar de integrarlos por completo. Una vez lista nuestra preparación rellenamos ¾ de nuestros conitos y horneamos por aproximadamente 12 a 15 min en horno precalentado a 180 grados. Retiramos del horno dejamos enfriar, retiramos el centro de cupcake y rellenamos con los chocolates de colores colocamos la tapita del cupcake, cubrimos con crema y a disfrutar estos divertidos cupcakes! #Cocinerosbolivianos #cupcakes #conos #cupcake #sorpresa #helado

