Copa anuncia proceso contra viceministro Melgar por difamación

En las últimas horas la presidenta del Senado, Eva Copa, anunció una demanda por difamación contra el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, tras aseverar que la legisladora habría visitado en celdas judiciales a tres de los cinco aprehendidos por el 'caso respiradores'. Copa desmintió las aseveraciones de la autoridad gubernamental.

“Voy a demandar por difamación al Viceministro, es una calumnia, sabemos que esto es un tema delicado de investigación, nosotros no vamos a perjudicar ninguna investigación, la justicia tiene que actuar en torno a lo que dice la Constitución y la normativa. Personalmente no fui a visitar a nadie, he estado en la ciudad de El Alto ayer y hoy”, aseveró la legisladora.