Coti y Diego Torres siguen enfrentados por "Color Esperanza"

“Color Esperanza" es una canción de la autoría del artista Coti Sorokin, eso es indiscutible, pero al haber sido escuchada siempre de la voz de Diego Torres, muchos se confunden y le adjudican el tema a él, inclusive varios periodistas. El propio Diego Torres parece cree muchas veces que esa canción es suya... o por lo menos esto es lo que siempre reclama Coti.

Un periodista, en medio de una entrevista publicada en un diario destaca: "El autor de 'color esperanza' prepara nuevo disco". Y uno podría pensar...la culpa es del periodista. El problema es que después Diego Torres declara: "Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión".

Esto lleva a Coti a declarar públicamente: "Diego Torres si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo", redactó.

No es la primera vez que Coti le sale al cruce a Diego Torres por apropiarse la canción. Una vez Diego cantó "Color Esperanza" en el show de la frontera de Venezuela y Sorokin se ofendió porque no estaba de acuerdo con que su canción "se ponga de un lado de la grieta mundial".

"Partidos políticos de todos lados y colores me han ofrecido cientos de miles de dólares para usar 'Color Esperanza' en campañas. Nunca acepté, siempre me negué incluso en momentos que los necesitaba mucho" dijo Coti a raíz del episodio.

"Para los que no saben las canciones no se venden, jamás vendí una. Son de quienes las escriben y cuando me muera serán de mis hijos y después de mis nietos”