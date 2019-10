Criptomoneda Libra de Facebook sufre la deserción de grandes empresas financieras

Por Pete Schroeder, Shanti S Nair y Katie Paul

11 oct (Reuters) - El ambicioso proyecto de Facebook Inc para establecer una moneda digital global llamada Libra sufrió un grave revés el viernes, luego de que las principales compañías de pago, que incluyen a Mastercard y Visa Inc, dejaron el grupo que promocionaba el proyecto.

Las dos compañías anunciaron que abandonarían la asociación el viernes por la tarde, al igual que hicieron EBay Inc, Stripe Inc. y la latinoamericana Mercado Pago. El grupo se une a PayPal Holdings Inc, que se retiró hace una semana, en momentos en que reguladores han expresado preocupación por el proyecto.

El último éxodo deja a Libra sin ninguna compañía de pagos importantes como miembro, lo que significa que ya no puede contar con un jugador global para ayudar a los consumidores a convertir su la moneda y facilitar las transacciones.

"Visa ha decidido no unirse a la Asociación Libra en este momento", dijo la compañía en un comunicado. "Continuaremos evaluándolo y nuestra decisión final se decidirá por una serie de factores, incluida la capacidad de la Asociación para satisfacer plenamente todas las expectativas regulatorias".

Libra seguirá adelante con los planes de establecer formalmente la asociación en tres días, pese a los contratiempos, dijo en comunicado Dante Disparte, su jefe de política y comunicación.

(Reporte de Munsif Vengattil y Shanti S Nair en Bengaluru, Pete Schroeder en Washington y Katie Paul en San Francisco; Editado en español por Javier López de Lérida)