Hablar de la vida privada de Cristiano Ronaldo siempre fue un misterio, sin embargo, en las últimas horas fue noticia mundial luego que abrió su corazón en una entrevista con el programa Good Morning Britain.

Durante la conversación, el presentador Piers Morgan le preguntó al deportista si se quedaba con “el mejor gol de su carrera”, marcado de chilena contra la Juventus cuando jugaba en Real Madrid, o con el sexo con Georgina Rodríguez, su actual pareja sentimental y madre de su hija Alana.

Lejos de mostrarse intimidado por la pregunta, CR7 respondió con total naturalidad y abiertamente. “No hay gol que supere el sexo con Georgina. No, no con mi Geo, ¡no!”, contestó.

El ariete portugués confesó que sí tiene planes de contraer matrimonio con la modelo española, con quien lleva aproximadamente dos años de romance.

Sin embargo, el futbolista de la Juventus aclaró que aún no es momento de concretar ese sueño, pues se encuentra enfocado en otros proyectos personales. “Sí, claro, que nos vamos a casar, pero no ahora. Es el sueño de mi madre. Por eso un día lo haremos. ¿Por qué no?”, señaló el jugador.