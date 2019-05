Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La exreina de belleza y modelo cruceña, Helen Aponte, presentó una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en contra del ex juez Juan José Paniagua, porque supuestamente la habría amenazado de muerte y extorsionado

El subdirector de la Felcc, Oscar Gutiérrez, informó este martes que de acuerdo al acta de la denuncia, el exjuez llegó hasta el domicilio de la pareja de Aponte la noche del domingo, al promediar las 21:00, para exigirle el pago de $us. 55.000 por un negocio de venta de casa que no se concretó, y porque debía entregar el cuantioso dinero a un grupo de colombianos.

En su declaración, la víctima manifestó que Paniagua llegó hasta la vivienda a bordo de un vehículo con vidrios oscuros, acompañado de varias personas, donde le insistió para entregarle el dinero, de lo contrario, "unos colombianos la buscarían para amenazarla de muerte", ya que él no tiene nada que perder.

"La señora Aponte le había dado una casa a este señor (Paniagua) y él lo propio, se habían trasladado de casas, pero al no haberse materializado, porque había un monto que no se pagó. Entonces se deshace el negocio, retornan ambos a sus casas y el señor Paniagua tiene la convicción de que se le debía una cantidad de dinero que no se le entregó", explicó.

La exreina de belleza señala que Paniagua le llamó hasta en cinco oportunidades por WhatsApp e incluso identificó el número de teléfono celular en la denuncia.

Por su parte el representante del Consejo de la Magistratura, Jorge Baldelomar, indicó que han solicitado un informe complementario para que en función a esos documentos el Tribunal Disciplinario dé a conocer una resolución final en relación a Paniagua, quien fue destituido de su cargo ante una relación comercial que mantuvo con Pedro Montenegro Paz, detenido en Palmasola.