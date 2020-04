Designan al nuevo director del Sedes en el Beni

En las últimas horas se designó a Erick Cirilo Vallejos como nuevo director del Sedes Beni en lugar de Carlos Reyes, tras incrementarse los casos de coronavirus en ese departamento.

“Comunico a usted que a partir de la fecha ha sido designado en el cargo de director departamental del Sedes-Beni a.i, llamado a representar y coordinar en todas las actividades en el tema salud y en especial en el Covid-19, tanto a escala nacional como municipal”, aseverra una parte del memorándum de designación.

La decisión del remplazo la tomó el gobernador del Beni, Fanor Amapo, quien permanece aislado por presentar síntomas de coronavirus.

La nueva autoridad del Sedes aseveró que “es un reto complicado en este momento de crisis sanitaria que vive el departamento, no obstante no hay crisis que no se logre mejorar si es que se tiene el apoyo de todo el sector de la salud”, puntualizó.