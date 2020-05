Desplegarán 600 personas en Trinidad para detectar casos de COVID-19

Trinidad, Beni Trinidad, Beni

600 personas estarán movilizadas desde el próximo 1 de junio en la ciudad de Trinidad para detectar personas contagiadas con coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez este sábado.

"Se desplazarán más de 65 brigadas para llegar casa por casa a brindar atención médica, dar medicamentos si corresponde o trasladar a un centro hospitalario si fuera necesario. Serán 600 personas, entre miembros de las brigadas y profesionales en salud, en este último caso, muchos de ellos son destinados a los denominados hospitales COVID", declaró en conferencia de prensa.

La autoridad recalcó que el 1 de junio empezará uno de los más grandes desafíos de los habitantes de la capital beniana, en la lucha contra la pandemia, además de reiterar que se llevará a cabo el primer día del encapsulamiento total que tendrá un lapso de cinco días.

"El objetivo (de esta medida) es detectar a personas clínicamente sospechosas de estar contagiadas con el virus y proceder de inmediato al aislamiento. Es importante que todos apoyemos la determinación, pues necesitamos que desde el lunes hasta el viernes permanezcan completamente en sus casas", insistió.

Para ello, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) está trabajando sin pausa en coordinación con todos los niveles del Gobierno, Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones.

Es así que 600 militares y 200 policías también estarán controlando en las calles de Trinidad, que se convirtió en la ciudad más afectada por el COVID-19 en el Beni.

Asimismo, bomberos voluntarios y las 10 ambulancias que llegaron desde La Paz estarán trabajando de forma permanente.

Entonces "no deben preocuparse, pues el principal objetivo de esta acción es salvar vidas. Sabemos que los sectores vulnerables, como los niños, mujeres embarazadas, personas de tercera edad y personas con enfermedades de base tenían miedo de ir a un centro de salud, (pero ahora) ya no tendrán que hacerlo, no saldrán a centros médicos, los médicos llegarán hasta sus hogares", enfatizó.

Además, indicó que las personas que requieran atención en hospitales igualmente deben estar tranquilas porque el Gobierno trabajó para fortalecer su sistema de salud abandonado durante 14 años.