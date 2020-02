Deutsche Telekom y Nokia también se bajan del Mobile Congress de Barcelona

MADRID, 12 feb (Reuters) - Deutsche Telekom y Nokia han decidido no asistir al Mobile World Congress (MWC) de este mes en Barcelona, lo que aumenta la presión para una eventual cancelación del evento ante el temor a la propagación del coronavirus procedente de China.

Nokia anunció oficialmente que había decidido no participar en las jornadas de telecomunicaciones móviles para salvaguardar la salud y bienestar de sus empleados, así como por "responsabilidad" ante el sector y los clientes.

Por otra parte, la operadora alemana de telefonía Deutsche Telekom habría tomado también la decisión de no asistir al MWC, según una fuente cercana al proceso.

Estas cancelaciones se suman a las de varias grandes tecnológicas de todo el mundo y seguramente influirán en la decisión respecto a una cancelación del congreso.

El MWC, que de acuerdo a los planes tendrá lugar del 24 al 27 de febrero, es la mayor reunión anual de la industria de las telecomunicaciones, con empresas que gastan millones en "stands" y en alojamiento con vistas a rellenar sus carteras de pedidos para el año.

Una cancelación del evento sería un gran golpe para la capital catalana, ya que el congreso suele dar una inyección de unos 500 millones de dólares a la economía local.

La edición de este año comenzó a peligrar después de que el brote de coronavirus, que ya ha dejado más de 1.000 muertos en China, hizo que empresas como Cisco Systems Inc, Sprint Corp y Facebook Inc dijeran que no irían al evento.

Empresas como Sony Corp, Intel Corp y Nvidia ya se han retirado de este evento internacional que atrae a más de 100.000 visitantes cada año.

(Reporte de Douglas Busvine en Berlín y redacción de Gdansk; escrito por Tomás Cobos. Editado por Javier Leira)