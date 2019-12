Diputada del MAS denuncia a dos colegas de su partido por acoso político

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La diputada del MAS, Clery Vargas, formalizó una denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados contra las parlamentarias Sonia Brito y Brígida Quiroga, ambas del mismo partido, a quienes acusó por acoso político y amedrentamiento. Afirmó que en la Comisión de Constitución, del cual forma parte junto a sus colegas, querían obligarla a aprobar la Ley de Garantías.

"No me parecía que se defienda a algunas autoridades, que no se pueda iniciar un proceso a las autoridades electas. Yo expuse mi posición, cualquier persona de a pie si comete algo en contra de la Constitución deberán pagar porque todos somos iguales ante la ley", sostuvo la parlamentaria en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Vargas señaló que la diputada Brito le envió un video donde se ve al "hermano Víctor Borda", ex presidente de la Cámara de Diputados, golpeado y postrado en una cama. Además, le indica que la vivienda de esa persona fue incendiada. "Esto nos va a suceder, ¿por qué no vas a aprobar?", mencionó.

Indicó que a partir de este hecho decidió presentar esta denuncia para precautelar la vida de sus familiares. También expresó que a raíz de que está casada con un oficial de la Policía Boliviana ella no puede caminar libremente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que la tildan de vendida e infiltrada en el partido del MAS.