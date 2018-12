Director de la Felcv atribuye los feminicidios “al alcohol y a la doble vida de las mujeres”

En el ojo de la tormenta. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Víctor Hugo Soria, declaró que entre las causas para los delitos de feminicidios en el país están la doble vida de las mujeres y el consumo excesivo del alcohol.

El coronel expresó al diario La Razón de La Paz y otros medios que: “muchas veces son problemas pasionales, problemas de celos, desconfianza, infidelidad o producto de que la mujer tiene doble vida, la mujer ha estado con el marido y tiene otra persona con la que también convive, a raíz de esa problemática se desenlaza el feminicidio, eso es esporádicamente, no es muy seguido, es circunstancial”.

Tras la publicación de la nota de dicho diario, el jefe policial salió al paso a desmentir lo afirmado, sin embargo, el audio de las preguntas realizadas por una periodista de 'La Razón' confirman lo dicho.

Ante a las críticas que surgieron por tales declaraciones, el uniformado justificó: "Yo ayer me he reunido con los periodistas y en ningún momento he vertido eso. No sé cuál es la intención de la periodista para decir eso. En todo este tiempo que trabaja la FELCV nunca hemos tenido un inconveniente de este tipo, yo nunca he vertido eso y lo desmiento categóricamente".

En las redes sociales muchos usuarios piden que el nuevo comandante de la Policía, Rómulo Delgado, destituya al uniformado, considerando que sus declaraciones pretenden justificar la muerte violenta de muchas mujeres en el país.