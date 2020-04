Dos robots se unen a la lucha contra el coronavirus

El hospital Pertamina Jaya en Yakarta está equipado con dos robots médicos que ayudan a los trabajadores sanitarios a tratar a pacientes con coronavirus.

Las imágenes filmadas el jueves muestran a Amy, uno de los robots, con un escudo protector en la cabeza portando una bandeja.

El operador del robot, Bernard, explicó que Amy dispone de un "sensor 'LIDAR que 'mapea' la habitación donde se encuentra el robot, y con el mapa el robot puede entregar las medicinas de cada paciente a su habitación en el hospital".

