Eduardo Villegas deja de ser el técnico de la selección boliviana

Eduardo Villegas no es más el técnico de la selección boliviana. Así lo determinó el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la tarde de este jueves tras rescindir el contrato con el entrenador cochabambino tras su mala campaña en la Copa América de Brasil.

Según información oficial, el Comité Ejecutivo de la FBF, en su totalidad, aprobó destituir a Villegas y decidirá a su reemplazante en los próximos siete días. En la votación no participó el presidente de la FBF, César Salinas, y el único que mantuvo la posición firme de que se quedara en el cargo fue Robert Blanco.

El encuentro se llevó a cabo en La Paz y participaron los siete miembros del ejecutivo. Un día antes Salinas se reunió con Villegas que esperaba seguir en el cargo. Los primeros detalles que han salido de la reunión es que Marco Rodríguez, Lily Rocabado, Rolando Aramayo, Antonio Decormis y Jaime Cornejo habían optado por su rescisión.

En las últimas horas se rumoreó que el nuevo técnico de la Verde será el venezolano César Farías, acompañado por Pablo Escobar, aunque esto no ha sido confirmado por la Federación.

Villegas no logró cumplir ni un año al mando de la Verde. Bajo su dirección, la selección jugó seis partidos y no consiguió sumar ni un punto. Previo a la Copa América, la selección perdió ante Corea del Sur (0-1), Japón (0-1) y Francia (0-3). Además, también cumplió una pobre actuación en la Copa América, donde fue la única selección en no poder sumar ni una sola unidad y quedó eliminada en la fase de grupos.

En el torneo, perdió ante Brasil (0-3), Perú (1-3) y Venezuela (1-3).