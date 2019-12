El Chapare podría quedarse sin elecciones generales

Arturo Murillo, ministro de Gobierno, advirtió la mañana de este miércoles que el Chapare (Cochabamba) se podría quedar sin elecciones generales si persiste en su decisión de evitar el reingreso de policías.

La autoridad nacional dijo que es “preocupante” la situación que se vive en esa zona del país, donde algunos dirigentes insisten en rechazar la presencia de uniformados y defiende la creación de una guardia sindical.

"No podemos permitir ninguna republiqueta", dijo Murillo, pidiendo que los dirigentes de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba no dejen que “narcoterroristas” se infiltren en sus filas para seguir buscando la desestabilización.

No se desea usar la fuerza para posibilitar que los agentes del orden puedan retomar el resguardo en el Chapare, espacio del que fueron echados tras la renuncia de Evo Morales.

“Cuidado con ponerse duros, no tengan elecciones en el Chapare”, insistió el ministro explicando que se respeta el derecho a la protesta, pero que no se puede permitir que alguna región del país no tenga presencia de uniformados.