El coronavirus puede durar en superficies hasta por tres días

Según un estudio The New England Journal of Medicine, el coronavirus puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días.

Y puede permanecer en los aerosoles, suspendido en pequeñas partículas o gotas en el aire, durante tres horas, según el estudio.

El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, se publicó inicialmente en línea la semana pasada, pero se publicaron más detalles recientemente.

Esencialmente, el estudio encuentra que la estabilidad de este virus SARS-CoV-2, que causa el covid-19, es “similar a la del SARS-CoV-1 en las circunstancias experimentales probadas”.

SARS-CoV-1 es el virus que provocó la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en 2002.

Los resultados se suman a la comprensión de los investigadores de cuánto tiempo puede permanecer el nuevo coronavirus en las superficies y el aire, aunque los científicos han dicho que se necesita más investigación.

El nuevo coronavirus fue viable hasta 72 horas después de ser colocado en acero inoxidable y plástico.

Fue viable hasta cuatro horas después de ser colocado sobre cobre, y hasta 24 horas después de ser colocado sobre cartón.

En aerosoles, permaneció viable “durante la duración de nuestro experimento” de tres horas.

El estudio indica que la transmisión del nuevo coronavirus es posible por aerosol y materiales, “ya que el virus puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante horas y en superficies hasta días”, escribieron los investigadores.

Los investigadores continúan analizando cuánto tiempo puede permanecer el nuevo coronavirus en las superficies e incluso en el aire, dijo la Dra. Maria Van Kerkhove, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, durante una conferencia de prensa el lunes.