El drama de los que viven del “día a día” en medio de la pandemia

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Preocupación en la población, en especial en aquellas personas que viven del “día a día”. Hoy le contamos la historia de una vendedora de tucumanas que debido a la cuarentena ya no tiene dinero, debe del alquiler y vela por su mamá de 87 años que necesita cuidados médicos.

“Ya no sé qué voy hacer, esto me afecta personalmente (…), yo vendía en la calle tucumanas, empanadas fritas. Ante esta situación ya no tengo ningún tipo de ingreso, vivo en alquiler ya debo dos meses, con este van a ser tres meses”, relató en medio de lágrimas.

Doña Julia Camacho de 79 años camina varios kilómetros, desde “Villa Moscú” para poder atender su kiosco en la calle ecuador y 25 de mayo, que es su única fuente de ingreso, señala que no tiene dinero para comprar lo necesario para su casa.

“En este tiempo uno o dos vienen y sólo compran dulces. Ya nada es como antes, podía cubrirme los gastos pero ahora no hay”, relató.

Se encuentra sola, cuida una casa y debe trabajar para poder sustentarse, el dinero no le alcanza, pese a su terrible situación se lamenta por la gente que no tiene un techo, o comida que llevarse a la boca. “Hasta el perrito me pide comida”.