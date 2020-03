Dos grupos estuvieron en la boda a la que asistió el paciente con Covid-19

Aurelio Z.G. representante de la agrupación musical “Los Sombis del Paso”, en una entrevista con Noticiero Valle, confirmó que tocaron en un matrimonio en Santiváñez hace 18 días, presuntamente en el mismo evento donde estuvo el hombre de 61 años que resultó positivo a la prueba de coronavirus.

Aclaró que ninguno de los integrantes y ayudantes del grupo, unas 12 personas, presenta sintomatología de la enfermedad. “No nos pueden difamar así, estuvimos en la fiesta pero no por eso estamos infectados. Me contacto con los miembros de la agrupación a diario para saber cómo se encuentran y todos están bien. Estamos en casa cumpliendo la cuarentena”.

Contó que uno de sus ayudantes se vio afectado, su entorno social le habría mostrado rechazo. “Sinceramente mi ayudante está llorando y su mamá más me llaman, sus amiguitos se han escapado diciendo él está contagiado. Esas cosas no se hacen y uno tiene que saber cuándo hablar (…). Mi (colaborador) no tiene nada, hay que ser delicados (…)”.