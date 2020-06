El drama del galán de telenovelas que cayó en el alcoholismo

El actor y galanazo de telenovelas se abrió por completo y reveló los peores pasajes de su adicción al alcohol. Se trata de Eduardo Santamarina, quién parecía tenerlo todo, fama, dinero y amor, pero la realidad era otra. Está casado con Mayrín Villanueva y tiene una bella familia, pero en su vida tocó fondo.

“No me gustaba nada, no me gustaba mi familia, mi trabajo, mis amigos”, dijo el ex de Itati Cantoral.

Eduardo Santamarina abrió su corazón y en EXCLUSIVA recordó la época en la que sufrió de alcoholismo. #Ventaneando 📺



El galán de telenovelas de Televisa contó que se recuperó de la depresión y el alcoholismo gracias a terapias grupales a las que sigue acudiendo.

“Le pagaba a sexoservidoras, no para tener relaciones sexuales, sino para tener alguien con quien platicar”, agregó.

De acuerdo con Eduardo, recibió el apoyo de sus seres queridos para superar el trance.

“Volví a nacer… Había recaídas, por eso no hay que bajar la guardia”, agegó.