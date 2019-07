El hijo de Julio Iglesias habla por primera vez: 'Solo quiero conocer a mi papá'

Javier Santos, 42 años, habló por primera vez en una cadena televisión norteamericana sobre el deseo de reunirse con Julio Iglesias, después de que el tribunal español dictaminó que el cantante es su padre, a pesar de que Iglesias se negó repetidamente a dar una muestra de su ADN.

Javier también reveló todo el sufrimiento que causó este juicio a su madre, pues cuando era adolescente la encontró "en el piso" después de un intento de suicidio, y dijo que su "reputación fue destruida" por el "poder e influencia" de su padre biológico en los medios. Contó cómo su madre, Maria Edite Santos, una ex bailarina portuguesa, había estado luchando durante años para demostrar su paternidad desde una breve relación con el cantante en la década de 1970.

Tras la conclusión del caso de dos años, les dijo a Ben Shehard y Kate Garraway en Good Morning Britain: "Mi caso es bastante único, mi madre comenzó esto en la década de 1990, en 1991. Fue muy difícil para ella".

Cuando se le preguntó por qué habían seguido el caso, dijo: "Tratamos de demostrar la verdad ... fue muy difícil". Ella perdió el caso en 1997. "Ahí fue cuando dejé el país, dejé España y me fui a otros países y luego volví a España. Vi en la televisión a este abogado ... trabajó de manera diferente. Contratamos a un detective y tratamos de obtener ADN. Se las arreglaron para obtener una muestra de ADN de un hermano.

Explicó: 'Este detective privado lo siguió [a su hermano] en Miami, y luego olvidó su botella de agua. Es bastante único. 'Lo compramos a España y enviamos las muestras a un laboratorio y fue compatible. Éramos hermanos. Fue entonces cuando llevamos el caso a la corte ... Mi caso fue muy difícil porque mi madre trató de luchar por mí cuando era joven ".

A pesar del rechazo público de su famoso padre, a quien Santos admitió que solía despreciar, agregó que ahora le gustaría intentar establecer una relación. Me confesó:

"Cuando era muy joven, solía odiarlo, odiaba todo lo relacionado con mi familia". 'Todo el daño y el dolor que vi en mi madre. Pero ahora que crecí, estoy casado, voy a tener un hijo o una hija, todavía no lo sé, y las cosas cambian dentro de mí. 'Solo quiero conocer a mi padre'.

Santos continuó diciendo: "Seguí creyendo que quizás en el futuro, él llegue a saber. Sólo te pido cinco minutos. Sobre las afirmaciones de que está persiguiendo la riqueza de su padre, explicó: "Siempre tuve una vida humilde, no sé dinero, no echo de menos el dinero". "Esta es la vida que me pertenece ... lo que es importante para mí, no hay dinero que pueda pagar la felicidad de mi madre en este momento".

Mi madre está muy feliz ahora mismo porque demostré la verdad, así que para mí es algo que vale más que todo el dinero del mundo.

'No necesito dinero, trabajo, estoy bien. Para mí eso es secundario, es una garantía, que él tiene dinero. Creo que no voy a ver ningún dinero de él, así que estoy de acuerdo con eso".

Cuando se le preguntó si era musical, agregó: "Me encanta la música, solía cantar". Ahora soy un productor musical ... y un DJ. Lo he hecho durante 30 años. Sobre si le gustaría trabajar con el cantante, dijo: "Eso sería fantástico".