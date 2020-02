El Inter de Milán demandó a David Beckham

Miami, Estados Unidos Miami, Estados Unidos

A 30 días para el debut del Inter Miami de David Beckham por la primera jornada de la MLS, el club y sus miembros se vieron sorprendidos por la noticia que llegó de La Oficina de Patentes y Marcas de USA (USPTO), en la que le advertía a la franquicia que, si no defendía correctamente una demanda impuesta por el Inter de Milán, podría haber graves consecuencias.

A poco más de un año de su fundación (28 de enero del 2018) el poderoso equipo de la Serie A presentó un pedido en la USPTO en el que invitaba al club norteamericano a cambiar el nombre, ya que ellos son poseedores de la marca registrada “Inter”.

Acto seguido, David Beckham y compañía exhibieron un argumento para defenderse que recientemente, fue desestimado por la entidad que regula las marcas y patentes del país.

Con este primer veredicto, se invitó al Inter de Miami a que vuelva a defender, con criterio, la demanda impuesta por el equipo italiano en abril del 2019, de lo contrario se verán obligados a cambiar el nombre y parte del escudo.

El Inter Miami se apoyó en la Sección 2(e) de la Ley de Marcas, en la que señaló que “Inter” está siendo utilizado como una abreviación de “Internacional”. A esa defensa se sumó la liga estadounidense, a través de un comunicado.

“Debido al uso generalizado del término Inter en el fútbol, los consumidores relevantes no asocian el término con un equipo de fútbol. Inter en sí mismo no es un indicador de fuente en relación con bienes y servicios asociados con el fútbol. Como resultado, Milán no tiene derecho a registrar la designación “Inter” para los bienes y servicios establecidos en la solicitud del Inter”.

De momento, la USPTO respalda al cuadro neroazurro e invitó al Inter de Miami a presentar una nueva defensa si no quiere verse obligado a cambiar su nombre y parte del escudo. De perder la demanda, la franquicia de la MLS podría sufrir una pérdida millonaria, producto de la cantidad de mercancía y publicidad que ya adquirió con el logo y el nombre del club.

Según anunciaron los medios locales, el club estadounidense podrá estrenarse en la liga y deberá esperar hasta el 4 de mayo para conocer la resolución que tomará la Oficina de Patentes y Marca de Estados unidos.