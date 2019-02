El reconocido modisto alemán, falleció el 19 de febrero a los 85 años en París. “La casa Chanel anunció con profunda tristeza la muerte de Karl Lagerfeld, el director creativo de Chanel desde 1983”, se dijo en un comunicado.

Lagerfeld, de ascendencia alemana, tomó las riendas de esa prestigiosa casa de modas cuando los dueños le dieron carta blanca para crear algo que funcionase. Allí demostró su genialidad absoluta.

A lo largo de su trayectoria, y junto a la marca, vivió acompañado de un círculo de mujeres inigualables que aportaron un sello único a cada prenda.

Supo que una marca no se construye solo con la calidad de sus diseños, sino también con una personalidad arrolladora y a la vez opaca. Su visión como diseñador logró conectar a cientos de modelos y mujeres que llegaron a protagonizar campañas, desfilaron por la pasarela y le brindaron su amistad al diseñador.



Por ello, mostraremos algunos rasgos característicos de esas mujeres que inspiraron y configuraron el "universo Karl" a lo largo de todos estos años, llevando con total elegancia: La chaqueta de tweed, el sombrero canotier o el little black dress.

Las musas que inspiraron al "káiser"

La mirada felina de Alexa Chung

La británica que ha inspirado la mitad de las decisiones estilísticas del armario de muchas mujeres, conserva ese brillo especial. Quizás sea cosa de sus ojos, solo unas pocas tienen esa chispa que las distingue de las demás.

La sonrisa de Vanessa Paradis y Lara Stone

Lo diferente te hará único. Lara Stone contó en una ocasión que cuando su dentista le insistió en que se arreglase la diastema, ella le contestó: "Ese 'defecto' está pagando tu factura". Karl defendió siempre la belleza con cada uno de sus diseños, y enseñó que en la imperfección está el secreto del atractivo.

La androginia de Freja Beha

La modelo fue una de las musas más incondicionales del diseñador desde 2006. Ha protagonizado infinitas campañas de Chanel, quitado la respiración a los asistentes en los desfiles.

La creatividad de Yoko Ono

Empapeló Nueva York en protesta contra la guerra; se instaló en su cama para pedir la paz, introdujo el arte conceptual e impulsó las performances. "Adoro a Yoko”, pensaba que era muy seria, pero es muy divertida", exclamó el diseñador en el Grand Palais de París, en ocasión del mes de la fotografía en el año 2012.

El cuerpo de Claudia Schiffer

Y es que nadie llevó como ella las chaquetas de tweed y los minibikinis con tanta elegancia sobre la pasarela. La era de las supermodelos quedará fijada para siempre en los años 90, al igual que las cadenas y la doble C son un icono hoy gracias también a Claudia.

La presencia de Naomi Campbell

El tweed multicolor que inundó los años 90 no habría resaltado tanto si no hubieran aparecido sobre la piel de la supermodelo legendaria. Sin embargo, la modelo al pasar los años sustituyó aquellas chaquetas por camisetas sin mangas casual y una doble C estampada. Aún así, Campbell llevó ambas prendas con igual distinción.

El misterio de Linda Evangelista

La modelo protagonizó varias de las fotografías más icónicas de los 90 dedicadas a la marca, empezando por la mítica instantánea de la italiana cubierta por una cascada de cadenas y collares choker.

Sin duda alguna, el efecto Karl despertó a nivel mundial el lado elegante de toda mujer. Lagerfeld, además de ser un genio, era, es y seguirá siendo un ícono de la moda, por lo que pasará a la historia gracias a su personalidad y a su peculiar forma de ver la vida.

"La juventud tiene que ver con cómo vives no con tu fecha de nacimiento" Karl Lagerfeld.