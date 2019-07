El Remake en acción real de “El Rey León”

Después de 25 años El Rey León' vuelve en su nueva versión de acción real y llega con algunos cambios a comparación a la película animada de 1994.

El personaje de Zazu deja de ser tan tiquismiquis como en la versión original. Se nota sobre todo en su relación con Mufasa, mucho más de colegas que de jefe y subordinado.

La escena del cementerio de animales ha aumentado en tensión y en acción con un auténtico ejército de hienas persiguiendo a Simba y a Nala. Además, Shenzi se convierte en la líder de todas las hienas y tiene bastante más presencia en pantalla.

Rafiki, un personaje capital en la historia, deja atrás su versión más caricaturesca del original animado para pasar a ser un personaje menos hablador, mucho más místico y pausado.

El número musical de Scar cambia por completo, convirtiéndose en algo más cercano a un speech que a una canción. La voz de Chiwetel Ejiofor recita con rabia las primeras líneas del número y le da un empaque y una fuerza totalmente diferentes al del original.

Uno de los temas más divertidos del original de 1994 es, sin duda, 'The lion sleeps tonight', una canción africana popularizada por The Tokens en los años 60. En el clásico de Disney solo podemos escuchar un pequeño trozo cantado por Timón, pero en esta nueva versión, no solo canta Timón, sino que se le unen varios animales más alargando el número musical y haciéndole totalmente disfrutable.

El personaje de Nala es el que más gana en este remake, ya que tiene mucha más presencia en pantalla. Se nos explica cómo huye del ejército de Scar para buscar ayuda fuera del Reino, e incluso tiene escenas de batalla contra las hienas.

La nueva versión de El Rey León puede tener muchos cambios, pero para sus seguidores cada escena va a producir exactamente lo mismo que hace 25 años atrás.