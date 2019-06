La nueva versión de "El rey león" cumple muchos sueños

Escuchar a Beyoncé y Donald Glover cantar las primeras palabras de "Can You Feel The Love Tonight" en el último spot de la nueva versión de "El rey león" hizo que miles de fans de la película y sus personajes recordaran escenas de la película que quedaron en la memoria.

"Can You Feel The Love Tonight" fue compuesta por Elton John y escrita por Tim Rice. La canción fue todo un fenómeno en las listas de éxitos de su año, situándose en lo más alto de ellas en países como Estados Unidos, Francia o Canadá. Por si fuera poco, en 2015 se llevó el Óscar a la Mejor Canción y el Grammy a la Mejor Interpretación Masculina Pop para Elton John.

Disney todavía tiene pendiente confirmar si el británico y Beyoncé han compuesto una canción original para el remake, tal y como se rumoreó en 2018. Los fans de Beyoncé, o Beyhive, están más que atentos al respecto.

New #TheLionKing international TV spot featuring Beyoncé and Donald Glover singing "Can You Feel The Love Tonight" 🦁👑 pic.twitter.com/L5FzVyKcXD — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 20, 2019

Los papeles de Glover, Eichner y Beyoncé se suman a los de otras voces reconocibles como las Seth Rogen, el cómico John Oliver o el mismo James Earl Jones, que puso voz a Mufasa en la película de 1994.

Por supuesto, la versión española no contará con las voces originales que tan bien le han venido a Disney en Estados Unidos para la promoción de la película, aunque sí se podrán escuchar en el álbum de la banda sonora que saldrá el mes que viene.

En España, tampoco escucharemos la voz de Mufasa a cargo de Constantino Romero, que falleció en 2013, sino que será el actor de doblaje Pedro Tena el que se encargue de esa difícil tarea.

El rey león, dirigida por Jon Favreau (El libro de la selva), llegará a los cines de todo el mundo el próximo 19 de julio.