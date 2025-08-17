Conteo de votos avanza y actas se muestran cinco minutos para tomar fotos

Tras concluir las ocho horas de votación, avanza el conteo de votos en las diferentes mesas electorales del país, en medio de gran expectativa por parte de la población. Los ciudadanos siguen de cerca el proceso, a la espera de conocer los resultados.

Cabe recalcar que, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una vez finalizado el conteo y llenada el acta, el jurado está obligado a exhibir este documento durante cinco minutos para que los delegados de partidos políticos o cualquier votante puedan escanearla o tomarle fotografías, garantizando así la transparencia del proceso.

Una vez cumplido este paso, las actas y maletas electorales son trasladadas al centro de cómputo, ubicado en los predios de Fexpocruz.

“Tienen que llegar por el tercer anillo externo, siguen el circuito dentro del campo ferial hasta llegar al pabellón internacional. Aquí tenemos 20 operadores que están listos con carritos para recibir las maletas electorales y los sobres de seguridad”, explicó la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

El traslado se realiza bajo estricta custodia: en la ciudad, con resguardo policial; y desde el área rural, con custodia militar. Según lo anunciado por el TSE, se prevé que a las 21:00 se emita un primer reporte oficial con al menos el 80% de los resultados preliminares escrutados.

