El síntoma premenstrual y sus detonantes

Irritabilidad, dolor abdominal, hinchazón, cefaleas… ¿Por qué se produce el síndrome premenstrual? ¿Es posible tener un ciclo menstrual sin dolor? La respuesta es sí, pero el desequilibrio de las hormonas femeninas sumado a otros procesos, hacen que un gran número de mujeres en edad fértil vean su calidad de vida muy limitada por esta realidad.

Se han descrito más de 200 síntomas asociados al síndrome premenstrual. El espectro es muy amplio, tanto, que además de los aspectos físicos, aparecen otros como el agotamiento, la apatía, labilidad emocional, problemas de concentración, etc… Afortunadamente cada vez sabemos muchas cosas sobre este trastorno hormonal.

Así, expertos en el tema como la doctora Alejandra Menassa, nos revelan que también deberíamos tener en cuenta un factor muy importante: el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Estos procesos infecciosos podrían estar detrás de las inflamaciones crónicas que cursan en el síndrome premenstrual (SPM).

“Cuando hay dolor menstrual, debemos consultar con un médico, porque no es normal y no debe dejarse, ya que se agrava si no se trata”, Alejandra Menassa

El abordaje que se efectúa a la hora de tratar esta condición, es muy amplio. La doctora Alejandra Menassa pone el foco de atención en una estrategia integrativa antiinflamatoria, ahí donde atender también aspectos psicológicos y los relacionados con la calidad de vida.

Lo que ocurre con las hormonas no es lo más importante en el síndrome premenstrual. Aunque, por supuesto, sí influye. Suele haber un predomino de los estrógenos sobre la progesterona (de hecho, a estas pacientes se las trata a veces con progesterona). Además, hay estrógenos buenos, como los 2-OH y estrógenos no tan buenos, que son muy potentes y se asocian a tumores y a síndrome premenstrual, como los 16-OH.

Pero lo más interesante es que las bacterias intestinales influyen, y mucho, en el nivel de estrógenos en estas mujeres. Hay bacterias, como el género clostridium, por ejemplo, que tienen enzimas que cortan la unión del ácido glucurónico con el estrógeno, al cortar esta unión, los estrógenos se reabsorben nuevamente por el intestino y pasan a la circulación sanguínea en vez de eliminarse. Esto produce lo que conocemos como «estado hiperestrogénico.

Además de esto, los ciudadanos estamos expuestos a disruptores endocrinos: sustancias químicas que, como el BPA (bisfenol A de los plásticos, o los tickets del supermercado, las fibras de ropa sintéticas, etc.) tienen un efecto estrogénico demostrado.