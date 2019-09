La foto sin retoque de Rihanna

EE.UU. EE.UU.

La salud de Rihanna tiene muy preocupados a sus fans, y es que la preocupación viene debido a la abultada celulitis que tiene pese a tener solo 31 años.

En uno de los últimos actos públicos en el que se ha dejado ver la famosa cantante se le ha podido con un estado físico ciertamente preocupante. Una imagen de sus piernas sorprendió a todos sus fans que reaccionar en redes sociales. Y es que los cambios físicos, sobre todo en lo referente al peso, de Rihanna ya eran preocupantes hace cinco años y ahora parece que pueden ser graves, ya que si con 31 años está así, ¿cómo estará cuando tenga 50 años?.

Rihanna había sido relacionada en las últimas semanas con Batman. De hecho, las redes sociales ardían con la posibilidad que fuera una de las villanas de la próxima cinta del hombre murciélago. Todo vino por una publicación en la que aparecía en una especie de Batmovil.

Sin embargo, la cantante no ha dudado en desmentirlo por completo: “En aquel post usé una referencia a Batman porque es una de mis obsesiones. Pero me obsesiona mucho más Poison Ivy, si te soy sincera. Es más, cuando me teñí el pelo de rojo lo hice en homenaje a Uma Thurman”.

Rihanna ha tenido que salir también a responder los rumores sobre su supuesto embarazo. Desde hace dos años está saliendo con el jeque saudí Hassan Jameel, y ya había reconocido en alguna entrevista que sueña con tener un hijo.

No obstante, y aunque no ha respondido a esos rumores, parece que la cantante se toma con mucho humor cada vez que le hablan de la posibilidad que esté embarazada. Por el momento no le toca.