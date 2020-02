El sorprendente equipo español que pudo haber fichado a Cristiano

ristiano Ronaldo ha tenido una carrera realmente prodigiosa. Sin embargo, todo podría haber cambiado si hubiese elegido un destino distinto y pudo haber sucedido. Según una confesión, el portugués pudo haber jugado en el Málaga.

Carlos Rincón, director deportivo del Málaga a principios de siglo, reveló en el programa El Desmarque Málaga que CR7 pudo haber jugado en el conjunto malagueño, aunque le faltaron dos millones de euros para ello.

Cristiano había sorprendido en el Campeonato Europeo Sub-17 de 2002, jugado en Dinamarca. Rincón contó que llevó al Málaga a ese torneo y que sus empleados debían conseguir el teléfono de los "tres mejores jugadores" para así llamarlos y negociar.

El ex director deportivo recuerda bien a Cristiano Ronaldo en aquel tiempo. "Cristiano era lo que es ahora, pero de joven. Un jugador con una potencia física muy importante con una pegada de balón espectacular, intuitivo y con técnica", siguió.

Pero, Málaga no pudo fichar a Cristiano Ronaldo por culpa de Jorge Mendes. El agente pidió 3,5 millones de euros por el pase, pero los españoles sólo ofrecieron 1.5 millones. "No pudimos seguir adelante porque no podíamos llegar a esa cantidad", cerró Rincón. Al final, fue al Manchester United y el resto es lo que ya conocemos...

