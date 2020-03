Embarazada con coronavirus es amenazada de muerte en Colombia

Colombia Colombia

Daniela Rueda muy preocupada por lo que está pasando entorno a ella y su familia, expresó que ha recibido múltiples mensajes intimidatorios en los que le piden que abandone el municipio para que no sea agredida y si quiere salvar su vida.

“Me han dicho que me van a atacar, que si no salgo van a venir por mi, que me van a matar y que van a apedrear mi casa…temo por mi seguridad y la de mi familia”, explicó la ciudadana.

Ella agregó en el video que llegó hace una semana a La Dorada, pues estudia medicina en Bogotá y debía guardar reposo debido a un accidente que sufrió, por el cual le dijeron que debía guardar reposo, debido a la fractura en la columna.

Sin embargo, aclaró que no tenía síntomas y que, por su condición, desde su arribo ha estado aislada: “Acá empecé con los síntomas y tomé las precauciones del caso; estoy en completo aislamiento, sin contacto con nadie”.

Por último, pidió que no se tomen represalias contra su hermana, que es secretaria de gobierno en esa población, ya que la mencionada ha trabajado por la seguridad de todos los ciudadanos y que hace 2 meses no tiene contacto con ella.