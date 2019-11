Emmanuel sufre espantosa caída durante un conciertos en México

Muchas gracias por sus mensajes y preocupación. Anoche en el show me falseé un pie al bajarme de la Luna 🌓😅 Solo fue un esguince, nos vemos al rato en el juego de los @charrosbeisbol ⚾️ #laultimaluna #felizdomimgo #tworamigos @auditoriotelmex

A post shared by emmanueloficial (@emmanueloficial) on Nov 24, 2019 at 9:54am PST