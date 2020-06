Enfermera que dio positivo a Covid-19 peregrina por atención

Enfermera que trabaja en uno de los hospitales centinela “Solomon Klein”, contrajo el virus de Covid-19, mientras brindaba atención a los pacientes positivos y ahora peregrina por un lugar para aislarse.

La asambleísta Lizeth Beramendi publicó en su cuenta de Facebook la denuncia de la enfermera Ana, que contó a través de un video que está asegurada en la Caja Bancaria Estatal, pero no recibió atención en ese establecimiento de salud.

“Asistí a la Caja Bancaria Estatal, ayer fui y no me atendieron, estoy trajinando con mi auto y en mi edificio ya no me reciben. Vine al hospital Solomón Klein para ver si hay un espacio. Pido por favor que la Caja se haga responsable de sus pacientes con Covid-19. Si aportamos tienen que atendernos. Me dijeron que me mandarán baja médica por vía digital, nada más”, indicó.